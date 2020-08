Oggi l'addio a Marco Vendramini

MOTTA DI LIVENZA - Celebrati questa mattina, lunedì, i funerali di Marco Vendramini, 49, anni, il motociclista di Motta deceduto lo scorso 19 agosto in un tragico incidente a Majano del Friuli.



Presenti i familiari e i tanti amici che gli hanno voluto bene. Alla cerimonia anche gli amici di vari motoclub: Marco infatti era un appassionato di motociclette anche se non faceva parte di motoclub.



La cerimonia, asciutta ma particolarmente intensa, è stata officiata dal parroco di Motta don Vittorino Battistella: «Viviamo un momento di tragedia come tragedia fu il Calvario. Siamo qui a ricordare Marco che era nostro fratello nel battesimo».



Vendramini lascia i genitori, la figlia 17enne e tutti i parenti ed amici.



La tragedia lo scorso 19 agosto a Majano del Friuli