Oggi la Finlandia entra nella Nato, la risposta della Russia

FINLANDIA - La Finlandia sarà da oggi ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato l'ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ''La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della Nato domani, quando diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza occidentale'', ha detto Stoltenberg. "Non è Mosca che decide chi aderisce" all'Alleanza atlantica, "la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia" nella sede del quartier generale della Nato, e anche quella della Svezia "speriamo nel prossimo futuro", ha sottolineato Stoltenberg. "Non possiamo continuare a permettere alla Russia di picconare la sicurezza europea. Salutiamo con favore il piano di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sostiene i principi cuore della Carta delle Nazioni Unite, ma non ci sono segnali che il presidente Vladimir Putin si stia preparando per la pace: si prepara per continuare la guerra", ha aggiunto.

"Per questo - ha continuato - siamo uniti nella determinazione a mantenere la rotta e a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Domani, ha detto ancora, "riuniremo la commissione Nato-Ucraina con il ministro ucraino Dmytro Kuleba, per affrontare l'aggressione russa. Non sappiamo quando finirà la guerra, ma quando finirà dobbiamo mettere in campo degli accordi" volti a "scoraggiare altre aggressioni in futuro". Nella ministeriale Esteri di domani a Bruxelles "discuteremo tra l'altro del crescente allineamento della Russia con la Cina: qualsiasi fornitura di aiuti dalla Cina alla Russia sarebbe un grande errore. In un periodo in cui Russia e Cina sfidano l'ordine internazionale e i valori democratici è ancora più importante riunirsi tra alleati Nato e partner che hanno posizioni simili", ha concluso. Russia ''La Federazione russa rafforzerà il suo potenziale militare verso Ovest e Nordovest in risposta all'ingresso della Finlandia della Nato", ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. A gennaio la Russia ha varato un piano per adeguare l'esercito al nuovo quadro internazionale caratterizzato dall'ampliamento della Nato. Il capo di stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, in una intervista ad Argumenty i Fakty ha prospettato una massiccia ristrutturazione delle forze imperniata sulla formazione di nuovi distretti militari a Mosca e San Pietroburgo. "L'obiettivo principale alla base di questo lavoro è garantire la sovranità e l'integrità territoriale del nostro Paese e creare le condizioni per il progresso nel suo sviluppo sociale ed economico", ha affermato. Secondo il piano, approvato in una riunione allargata del consiglio del ministero della Difesa, saranno inoltre costituite tre unità militari di grandi dimensioni di fanteria motorizzata basate nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. E sarà dispiegato un corpo d'armata in Carelia, al confine con la Finlandia.