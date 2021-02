Oggi congresso regionale per Sinistra Italiana

VENETO – “Dopo il successo delle settimane scorse del Congresso Nazionale di Sinistra Italiana, ai tempi della pandemia, anche in Veneto sabato 20 febbraio, Sinistra Italiana si presta ad avviare la propria discussione. In questi anni nel Veneto Sinistra Italiana è stata presente in tutte le realtà provinciali, dove esprime dei rappresentanti istituzionale e si batte per la difesa e cura del territorio”: si legge nella nota di Sinistra Italiana che preannuncia l’odierno congresso regionale.

“Si pensi come, nel bellunese, abbiamo portato anche nel dibattito nazionale la cura delle montagne e il territorio sovrastante, o come a Treviso e Padova le federazioni si sono battute sui temi dell'ambiente e della sanità pubblica e del welfare per tutti. Come ad esempio Verona si è dimostrata una città aperta, costruendo anni fa una manifestazione contro il convegno sulla famiglia tradizionale e anche in quel frangente Sinistra Italiana Verona è stata partecipe attivamente.

I compagni di Venezia si sono dimostrati tenaci nella lotta contro le grandi Navi e la cura della laguna e del mare. Anche nelle altre province come Rovigo e Vicenza, Sinistra Italiana è stata presente su vertenze che riguardano il mondo del lavoro, dei diritti civili, dell'ambiente e del sostegno ai migranti attraverso Mediterranea. Sinistra Italiana, vuole rilanciare il proprio operato in Veneto, attraverso ospiti e compagni di strada come Coalizione Civica di Padova, Treviso, Schio, le liste Verdi e Progressiste e della Sinistra in Comune, i sindacati, Legambiente, ANPI e molti altri sono invitati a darci il loro contributo alla nostra discussione.

Sinistra Italiana continua a partecipare ed a contribuire a formazioni più ampie a livello territoriale collaborando con altri partiti, associazioni e movimenti. Vediamo il congresso, come un modo per rimescolare esperienze politiche vissute in questo raggio di tempo per essere una forza che si permei radicalmente nel nostro territorio. Anche nel Veneto c'è bisogno di una sinistra che coniughi diritto allo sviluppo delle imprese con il rispetto per tutti i lavoratori, lavoratrici e l'ambiente circostante, una sinistra che offra il diritto allo studio, alla casa ed una politica inclusiva verso le donne e di tutela per tutti i soggetti emarginati e fragili della nostra regione. Sinistra Italiana vi aspetta oggi per discutere di questo, il futuro è adesso”.