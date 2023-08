Oggi al via la mostra del cinema di Venezia

VENEZIA - La consegna del Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani darà il via oggi all'80ma edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Caterina Murino sarà la madrina della rassegna.

Dell'autrice de Il portiere di notte viene anche presentato fuori concorso il nuovo film, L'ORDINE DEL TEMPO, con un cast che comprende Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi e Angela Molina. Film d'apertura in concorso è COMANDANTE di Edoardo De Angelis, ambientato all'inizio della Seconda guerra mondiale, quando Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino) comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina, salvò, nell'ottobre del 1940, dopo un'azione di battaglia, salvò i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all'oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino. Alle Giornate degli Autori, il concorso è aperto da GLI OCEANI SONO I VERI CONTINENTI, opera prima di Tommaso Santambrogio, che intreccia in una Cuba in bianco e nero, protagonisti di tre generazioni, tutti alle prese con una possibile separazione.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti: CERIMONIA DI APERTURA (Serata ad inviti in Sala Grande dalle 19) con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Liliana Cavani. A seguire COMANDANTE di Edoardo De Angelis (Venezia 80 - Film d'apertura) con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Silvia D'Amico. All'inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell'ottobre del 1940, mentre naviga nell'Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano.

Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda la nave nemica a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all'oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare.

L'ORDINE DEL TEMPO di Liliana Cavani (Fuori Concorso) con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Valentina Cervi, Angela Molina (Sala Darsena alle 16). E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d'estate che cambierà le loro vite. GLI OCEANI SONO I VERI CONTINENTI di Tommaso Santambrogio (Giornate degli autori - Film d'apertura) con Alexander Diego, Edith Ybarra Clara, Frank Ernesto Lam, Alain Alain Alfonso Gonzalez, Milagros Llanes Martinez (Sala Perla alle 16.30). Sullo sfondo di una Cuba decadente e in un bianco e nero lacerato dalla pioggia caraibica, i giovani Alex e Edith, l'anziana Milagros e i bambini Frank e Alain, vivono la loro vita, fatta di piccoli gesti quotidiani, racconti del passato e sogni di futuro. Nel contesto di San Antonio De Los Banos, dove sembra che il tempo si sia fermato, si sviluppano le tre rispettive narrazioni e i loro mondi.