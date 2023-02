Oggi è il Giorno del Ricordo

TRIESTE - Il Giorno del Ricordo si celebra il 10 febbraio di ogni anno in memoria delle Vittime delle Foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. Istituito nel 2004, rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnero, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia. La Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale di Trieste rappresenta in Italia il luogo della memoria più rilevante in questa ricorrenza e, come ogni anno, anche nel 2023 sarà sede della partecipata e solenne cerimonia.

Venerdì 10 Febbraio 2023, alle ore 09:30, sarà deposta una corona di alloro congiunta da parte di Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Trieste e Comune di Trieste, presso la Foiba di Monrupino. Alle ore 10:30, poi, presso il monumento nazionale della Foiba di Basovizza, avrà luogo la cerimonia commemorativa del “Giorno del Ricordo” alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e dei rappresentanti del Comitato per i Martiri delle Foibe, dell’Associazione Nazionale Alpini e degli enti.