Oggi è la giornata mondiale della Fisioterapia: "Servizi sempre più cruciali per garantire una migliore qualità della vita"

MESTRE - Ogni 8 settembre, la comunità globale celebra la Giornata Mondiale del Fisioterapista, un'occasione per riconoscere il contributo fondamentale di questi professionisti della salute e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della loro professione. L'iniziativa è stata designata dalla World Confederation for Physical Therapy (WCPT) nel 1996, e da allora, ogni anno, i fisioterapisti di tutto il mondo vengono onorati per il loro impegno nel promuovere la riabilitazione e il benessere.

Recentemente, a Mestre, si è svolto un importante incontro organizzato dall'Ordine dei Fisioterapisti delle province venete per celebrare questa giornata e riflettere sul ruolo cruciale dei fisioterapisti all'interno del sistema sanitario. Ma chi sono i fisioterapisti e cosa fanno? Si tratta di professionisti sanitari altamente qualificati, laureati in fisioterapia, che svolgono interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in varie aree, tra cui la motricità, le funzioni corticali superiori e quelle viscerali, in risposta a eventi patologici di varie origini, congenite o acquisite. La loro missione è aiutare le persone di tutte le età a raggiungere il massimo livello di autonomia possibile dal punto di vista fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale. I fisioterapisti lavorano in una vasta gamma di ambienti, compresi domicili, case di cura, ospedali, RSA, centri sportivi, palestre e piscine, offrendo assistenza a chiunque ne abbia bisogno. La loro presenza è essenziale nella riabilitazione post-operatoria, dopo infortuni, in caso di perdita di autonomia o abilità motorie, e per la gestione delle condizioni di fragilità o disabilità cronica.

Inoltre, possono valutare la fornitura di ausili che facilitino la vita quotidiana. La Giornata Mondiale del Fisioterapista mira anche a sensibilizzare il pubblico sulla disponibilità dei servizi di fisioterapia e a incoraggiare le persone a cercare assistenza quando ne hanno bisogno. Troppo spesso, le persone non sono informate sui servizi di riabilitazione a loro disposizione, e questa giornata mira a cambiare questa situazione. Il ruolo dei fisioterapisti è destinato a crescere ulteriormente grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le regioni italiane stanno lavorando per rendere la sanità più accessibile, sicura, equa e sostenibile, con un obiettivo particolare per le persone affette da patologie croniche, in particolare gli anziani.

Questo significa che i servizi di fisioterapia saranno sempre più cruciali per garantire una migliore qualità della vita a tutti i cittadini. Inoltre, con l'istituzione dell'Ordine dei Fisioterapisti, la professione viene ulteriormente tutelata, garantendo un elevato standard di qualità nell'assistenza sanitaria. In sintesi, la Giornata Mondiale del Fisioterapista è un'occasione per celebrare e riconoscere il ruolo cruciale di questi professionisti nella promozione della salute e della riabilitazione, e per diffondere la consapevolezza sulla loro presenza e disponibilità a livello locale. È un giorno per ringraziare tutti i fisioterapisti per il loro impegno nel migliorare la nostra salute e qualità di vita.

Spiegano i curatori dell'incontro: «Quest’anno per festeggiare questa importante giornata, abbiamo deciso di fare qualcosa di speciale, abbiamo chiesto a Sammy Basso (qui il video), una persona straordinaria che ha affrontato grandi sfide con coraggio e determinazione, di raccontarci la sua storia. Sammy ci ha parlato della sua esperienza con la riabilitazione, iniziata fin dall’infanzia, e di come i fisioterapisti lo hanno aiutato e accompagnato in tutto il suo percorso di vita. Il racconto di Sammy dimostra come la fisioterapia non sia qualcosa di complicato e riservato a pochi, ma un’amica preziosa nella vita di ognuno di noi».

Nella foto: i rappresentanti dei due ordini e della associazione italiana di fisioterapia sezione Veneto