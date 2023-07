Green Head, Australia - Un enigmatico oggetto cilindrico di metallo, largo circa due metri e mezzo e lungo tre, ha attirato l'attenzione dei residenti di Green Head lo scorso weekend. L'oggetto, di origine sconosciuta, è stato scoperto sulla spiaggia da alcuni residenti che hanno prontamente informato le autorità locali. La polizia ha successivamente lanciato un appello alla comunità affinché non tenti di maneggiare o spostare l'oggetto, a causa delle incertezze riguardanti la sua natura.



A prima vista, alcuni hanno suggerito che l'oggetto possa essere il motore di un aereo, tuttavia, gli inquirenti hanno escluso questa ipotesi, escludendo la possibilità che si tratti di parti di un aereo commerciale. "Vogliamo rassicurare la comunità che siamo attivamente impegnati in uno sforzo di collaborazione con varie agenzie statali e federali per determinare l'origine e la natura dell'oggetto", ha affermato la polizia in una nota ufficiale.



Le speculazioni sulla provenienza dell'oggetto hanno suscitato dibattiti nella comunità. Alcuni hanno fatto riferimento al misterioso volo MH370 della Malaysia Airlines, scomparso nel nulla l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo durante il suo tragitto da Kuala Lumpur a Pechino. Tuttavia, l'agenzia australiana sta attualmente indagando per confermare se l'oggetto possa essere collegato a quel disastro aereo o ad altri incidenti simili.



Un'ipotesi ancora più inaspettata proviene dalla comunità degli esperti di archeologia spaziale. Alice Gorman, rinomata archeologa spaziale, ha avanzato la teoria che il cilindro di metallo possa essere un componente del terzo stadio del razzo "Polar Satellite Launch Vehicle" indiano. Sorprendentemente, l'agenzia spaziale australiana ha confermato la plausibilità di questa teoria, sostenendo che l'oggetto potrebbe essere caduto da un veicolo di lancio spaziale straniero.



Le autorità locali e le agenzie governative stanno collaborando a livello internazionale per identificare l'origine esatta dell'oggetto. Fino a quando non sarà stata stabilita con certezza la sua natura, la polizia continua a invitare la comunità a evitare il contatto con l'oggetto, al fine di garantire la sicurezza di tutti i residenti.



L'intera Australia rimane in attesa di scoprire l'identità di questo misterioso cilindro di metallo, mentre le indagini sono ancora in corso. L'ipotesi di un coinvolgimento spaziale aggiunge un tocco di fascino e incertezza al già enigmatico oggetto, lasciando la comunità con un'attesa trepidante per le risposte che verranno.