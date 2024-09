Oggetto cade in strada, turista ferita alla testa

NAPOLI - È stata colpita alla testa da un oggetto pesante caduto dall'alto, probabilmente - ma le verifiche delle forze dell'ordine sono ancora in corso - un vaso. Una turista di Padova, che passeggiava oggi pomeriggio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, è rimasta gravemente ferita alla testa. Immediati i soccorsi per la donna, trasportata all'ospedale del Mare dove verrà sottoposta a un intervento per decomprimere il cervello dall'ematoma provocato dall'impatto. Non sono ancora state rese note le generalità della turista.

L'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, si è recata nell'ospedale del Mare, dove è ricoverata la turista di Padova colpita da un oggetto caduto dall'alto mentre era in visita ai Quartieri Spagnoli.

"Ho voluto essere qui e seguire da vicino la situazione apparsa subito grave e dare massimo sostegno e disponibilità ai familiari per qualunque necessità dovesse emergere in queste ore. Siamo rattristati ed increduli per questo grave ed inspiegabile incidente del quale ancora non è chiara la dinamica. Sono in contatto costante con il sindaco che come tutti noi sta seguendo con apprensione l'evolversi delle condizioni della giovane", sottolinea Armato.