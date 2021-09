Offrono la stessa somma della base d'asta. Annullata la vendita dell'area produttiva di via Regno Unito

CASTELFRANCO - Fumata nera per la vendita dell’area edificabile produttiva in via Regno Unito. Il Comune di Castelfranco Veneto rende noto che ha provveduto alle opportune e scrupolose verifiche, relativamente all’offerta ricevuta in merito all’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, riguardanti l’area edificabile produttiva in via Regno Unito.



Il prezzo di vendita del lotto di terreno, di 1.735 metri quadrati, era stato fissato a 270mila euro a base d’asta. La ditta Ancora, con sede legale a Milano, che provvisoriamente si era aggiudicata il lotto, non potrà ottenere la proprietà in maniera definitiva, in quanto, come testimoniato anche dall’attuale giurisprudenza in materia, il corrispettivo economico offerto dal privato (come in questo caso), pari al prezzo a base d’asta, risulta incompatibile con le disposizioni del bando che recita “All’aggiudicazione dell’area si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto 10 del R.D. n. 827/1924, purché in aumento rispetto al prezzo a base d’asta”.



Si informa inoltre che sono ancora in corso le verifiche relative all’aggiudicazione provvisoria a La.ma srl di Castelfranco Veneto riguardo l’area edificabile residenziale tra via Sicilia e via Regno Unito, di 2.099 metri quadrati e capacità edificatoria di 5mila metri cubi (prezzo di vendita a base d’asta 780mila euro).