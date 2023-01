Officina di bici a fuoco: fiamme nel deposito

VENEZIA - Dalle 15:45, di capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Varotara a Zianigo di Mirano per l’incendio di un’officina di bici con annesso deposito: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mira e Mestre con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato. Notevoli i danni alla struttura e i cicli messi a deposito. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Alla fine delle operazioni di bonifica l’officina sarà posta sotto sequestro. Sul posto anche i carabinieri.