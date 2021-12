Odore di gas, decine le chiamate con richieste di soccorso

PADOVA - Odore di gas, scatta l’allarme. Domenica sera dopo le 19:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Puccini a Camposampiero in provincia di Padova per un forte odore di gas presente in tutta la zona.

L’odore di gas presente in zona è dovuto non ad una perdita, ma alla rottura del dosatore dell’odorizzante (presente nella cabina di media pressione) come appurato dai controlli dei tecnici della rete gas e dei vigili del fuoco.



Numerose le chiamate alla sala operativa del 115, che hanno continuato a segnalare l’odore persistente compresa anche la zona dell’ospedale.

Sul posto anche il sindaco. Subito al lavoro i tecnici della rete gas per la riparazione del dosatore. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate a mezzanotte circa. Ancora presente in zona l’odore del gas dovuto alla forte concentrazione del prodotto fuoriuscito.