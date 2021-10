Oderzo, sorpresi a rubare televisori al centro rifiuti

ODERZO - I Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato per tentato furto aggravato un 35enne e un 22enne.

Nel pomeriggio di domenica sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre degli apparecchi televisivi di note marche dal locale centro per la raccolta differenziata.



Nel corso di un attento controllo del perimetro della struttura, ove da qualche tempo si stavano in effetti registrando furti e ammanchi di materiale ferroso e di elettrodomestici da smaltire, i Carabinieri opitergini, in collaborazione con i referenti del centro, verificavano che i due si erano introdotti nella struttura tramite un varco di fortuna nella recinzione metallica ed avevano armeggiato nei pressi del cassone ove erano contenuti i materiali destinati allo smaltimento.



Poco distante, sempre all’interno del centro di raccolta, venivano rinvenuti 4 televisori, abbandonati dai due che verosimilmente erano stati disturbati nella loro azione criminosa proprio dalla pattuglia dell’Arma giunta in loco. OT