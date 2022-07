Oderzo, lunedì l'inaugurazione della "nuova" Oncologia

ODERZO - Lunedì 11 luglio alle 11 del mattino alla sala Tomitano dell'ospedale a Oderzo è in programma l'inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia.



Il taglio del nastro è in programma al termine di un intervento di ristrutturazione e ampliamento. Sarà presente anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Il reparto sarà dotato di una serie di tecnologie di ultima generazione.



Le postazioni per la somministrazione della chemioterapia, che erano quattro, sono ora una decina.