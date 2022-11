Oderzo, ecco il nuovo manuale per la formazione di domani

ODERZO - Nella cornice del Piano Nobile di Palazzo Foscolo sabato scorso presentata l’opera dello studioso Roberto D’Elia, dal titolo “Formazione 4.0: il futuro”, edita dalla GoldenGate Edizioni di Roma.



Nell’ introdurre l’evento, il senatore Raffaele Lauro, curatore del manuale, nella duplice versione in italiano e in inglese ha letto alla platea degli industriali, degli imprenditori, dei manager e degli operatori commerciali veneti, un significativo messaggio augurale per l’iniziativa , pervenutogli, per l’occasione, dal prefetto di Treviso Angelo Sidoti. Questi, tra l’altro, ha scritto:”La formazione 4.0 rappresenta la chiave di volta per raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo di fronte, perché essa può e deve rappresentare, per ogni realtà produttiva, un’opportunità sulla quale necessariamente investire il massimo delle risorse disponibili, pubbliche e private”.



Nell’intervento di saluti istituzionali, il sindaco di Oderzo, ingegnere Maria Scardellato, ha sottolineato l’impegno costante della sua amministrazione a promuovere l’ ammodernamento tecnologico e digitale del tessuto industriale della città di Oderzo.



Allo stesso modo, la neo deputata al Parlamento, onorevole Marina Marchetto, ha esaltato la formazione, come cultura, alla base dello sviluppo economico, e si è impegnata a seguire, nel dibattito sulla legge di bilancio 2023, il capitolo delle risorse da destinare al welfare aziendale, a partire dalla formazione.

Dal canto suo, il consigliere della Fondazione Oderzo Cultura, dottor Roberto Carrer, a nome della presidente, professoressa Maria Teresa De Gregorio, si è detto onorato di poter ospitare, presso la loro sede di Palazzo Foscolo, una manifestazione di livello nazionale e di interesse per l’economia locale, provinciale e regionale. Interessanti spunti di riflessione, nel merito del libro e, in generale, per il futuro aziendale, nella formazione dei dipendenti, negli equilibri finanziari delle imprese, nella ricerca&sviluppo, nella robotica applicata ai processi produttivi, nonché nella transizione digitale e tecnologica del mondo produttivo e del lavoro, sono stati offerti dai due autorevoli relatori: il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza, e il presidente della Confartigianato Oderzo Motta, Arnaldo Sartori. Il Direttore dell’Unità Organizzativa di Formazione della Regione Veneto, dottor Fabio Menin, ha illustrato, infine, tutte le iniziative di formazione, a livello regionale, per inserire i giovani, adeguatamente formati, anche a livello informatico, nelle strutture produttive e industriali del Veneto.



L’autore dell’opera, dottor Roberto D’Elia, dopo i ringraziamenti di rito a quanti hanno reso possibile la presentazione pubblica del suo lavoro ad Oderzo, ha spiegato e chiarito, nei dettagli, la funzionalità del metodo formativo da lui teorizzato, in base ad una decennale esperienza consulenziale a livello nazionale, metodo applicabile alle piccole, medie e grandi imprese, con i relativi vantaggi fiscali. Il successo della manifestazione è stato sancito dai reiterati applausi dei numerosi imprenditori presenti, vivamente interessati all’opera di D’Elia e al dibattito seguito. Lauro, in chiusura, ha annunziato le prossime tappe del tour di presentazioni 2022, che si terranno rispettivamente a Roma e ad Eboli.