Occupano l'appartamento e si oppongono alla Polizia, un arresto

PADOVA - Un uomo di 20 anni è stato arrestato per lesioni e resistenza mentre la Polizia stava provvedendo allo sgombero di un gruppo di persone da un appartamento occupato a Padova, di proprietà di un'anziana da tempo assente dalla propria casa. Gli agenti hanno trovato nell'abitazione, oltre all'uomo arrestato, un tunisino, anche un 32enne di origini indiane e due sorelle di 15 e 17 anni, anch'esse tunisine, le quali, poco dopo, sono state raggiunte da una coppia: un 20enne loro connazionale ed una 18enne italiana.

Le due minorenni sono state affidate agli operatori dei servizi sociali che sono stati aggrediti nel tentativo di darsi alla fuga. Riprese, sono state denunciate. I due uomini hanno inveito e urlato contro gli agenti, fino a quando il 20enne si è scagliato violentemente contro uno di loro, tentando di colpirlo con un casco da moto.

E' iniziata una colluttazione nel corso della quale è rimasto ferito un poliziotto (3 giorni di prognosi). Il 20enne, dopo essere stato definitivamente bloccato, è stato portato in Questura dove si è opposto alle procedure di identificazione, ed è stato per questo arrestato. L'italiana appena maggiorenne con cui si accompagnava è stata invece indagata, oltre che per la resistenza attiva al controllo, anche per detenzione ai fini di spacci.