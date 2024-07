Occhio al meteo, previsto l'arrivo di una perturbazione

VENEZIA - Le previsioni meteo di Arpav indicano dal pomeriggio/sera di oggi instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci/temporali sparsi in successiva estensione alla fascia prealpina/pedemontana fino alle prime ore del mattino di lunedì 29 luglio, non esclusi locali sconfinamenti sulla pianura settentrionale. saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Domani si prevedono possibili residui rovesci o temporali fino alle primissime ore sulle zone più occidentali, poi assenti. sulle zone montane nel pomeriggio non è del tutto esclusa la possibilità di qualche locale precipitazione.

Alla luce di tali previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 15 di oggi 28 luglio alle ore 8.00 di domani 29 luglio nel quale si indica lo stato di attenzione allerta idrogeologica per temporali gialla nei bacini dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone, su quello dell’Adige Garda e Monti Lessini e nel bacino del Livenza-Lemene-Tagliamento (i fenomeni attesi in quest’ultima zona potranno interessare i settori pedemontani dell'area di allerta).

E’ previsto il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.