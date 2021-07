Occhio ai controlli con l'autovelox: ecco dove

PORDENONE - Dal 05 al 11 luglio 2021 le pattuglie della Polizia locale di Pordenone, con apparecchiature elettroniche effettueranno i controlli di velocità.



I controlli sono programmati nelle vie Roveredo, Montereale, San Daniele, Maestra Vecchia, Martelli, Revedole, Villanova, Nuova di Corva, Dogana e in viale Treviso.



LAVORI

Se le condizioni meteo lo permetteranno lunedì 5 luglio dalle ore 6.30 circa in via Codafora sarà tracciata la segnaletica orizzontale del nuovo attraversamento pedonale sopraelevato che crea il collegamento tra piazzetta Calderari e il parcheggio Marcolin. Saranno utilizzate vernici acriliche appositamente realizzate per cemento e con finitura antiskid a base di perline, scaglie di vetro e ceramica.



Per consentire le lavorazioni, il traffico veicolare proveniente da Via Pola sarà deviato sulla corsia di ingresso al parcheggio Marcolin, parallela a Via Codafora e uscita su questa. Si ipotizza che i lavori si protrarranno fino al pomeriggio, tenendo comunque conto del tempo necessario all’essicamento delle vernici.