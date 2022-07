Occhio ai colpi di calore, fino a lunedì, c'è l'allarme climatico per disagio fisico in Veneto

VENETO - La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso ieri da ARPAV - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico lungo la zona costiera del Veneto da oggi fino a lunedì 4 luglio.



La segnalazione si estende anche alle zone Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana, nelle quali lo stato di allarme è previsto per oggi, domenica 3 luglio e per lunedì 4 luglio. Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009.