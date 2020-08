Via Oberdan, si firma contro il doppio senso

VITTORIO VENETO – Si firma contro il doppio senso di marcia di via Oberdan. È scattata oggi la petizione promossa da alcuni residenti contrari alla decisione dell’amministrazione comunale che a giorni introdurrà una modifica alla viabilità della via ora a senso unico.

La petizione è stata lanciata da alcuni vittoriesi. Si firma al bar “Le Maschere” all’angolo tra via Garibaldi e via Oberdan. «Più persone firmano, più abbiamo il potere come cittadini di far sentire la nostra voce – scrive Giampaola, tra le promotrici della petizione -. Possono firmare tutti i cittadini vittoriesi e soprattutto quelli maggiormente esposti residenti ad esempio in via Da Ponte, via Garibaldi, zona Frati, via Galilei».

Intanto si registra un ritardo sul cronoprogramma di apertura del doppio senso in via Oberdan. Atteso per oggi, giovedì, slitta a lunedì. «Abbiamo riscontrato dei problemi nel corso dei lavori – spiega l’assessore Ennio Antiga –, in particolare per il marciapiede che presentava tutta una serie di scalini, quindi delle barriere architettoniche, che impedivano alle carrozzine di passare, tanto che percorrevano la strada. Abbiamo deciso di togliere tutti gli scalini, intervento che ci ha richiesto un giorno di lavoro e che viene ultimato fra oggi e domani. Oggi abbiamo posato i primi cartelli e spero per sabato, o al massimo per lunedì, che la via possa aprire a doppio senso una volta che sarà realizzata anche la segnaletica orizzontale».