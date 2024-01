Obbligo di dimora invece del carcere, lui torna a spacciare

PADOVA - Aveva beneficiato di una misura cautelare meno afflittiva - obbligo di dimora anzichè il carcere - da parte del Tribunale di Venezia, ma ne ha approfittato per tornare a spacciare come prima. Così, un cittadino tunisino 21enne, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per la seconda volta dalla Questura di Padova. Gli era già successo il 23 novembre scorso, sempre per stupefacenti: sabato è stato bloccato nuovamente dalla squadra mobile, mentre spacciava sull'argine del Brenta. Aveva con se' 20 involucri di cocaina e 1.000 euro in contanti.

Con lui è stato arrestato anche un cittadino nigeriano, sul quale pendeva un mandato d'arresto europe per detenzione di 12 involucri di cocaina, e che ora dovra' ancora scontare 2 anni di reclusione. A giovane tunisino solo il 23 novembre scorso, il Tribunale di Venezia gli aveva concesso la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Padova, prescrivendogli di non allontanarsene senza autorizzazione e di non uscire dall'abitazione durante l'orario serale e notturno. Ma il ragazzo ha ripreso immediatamente i propri contatti e l'attività di spaccio: nel corso del solo pomeriggio di sabato aveva già totalizzato oltre 1.000 euro. I poliziotti lo hanno seguito mentre si spostava in maniera sospetta lungo l'argine del Brenta. A tarda sera, accertata pure la violazione dell'orario di rientro in casa, gli agenti hanno pedinato e poi fermato.