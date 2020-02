Nuovo record di presenze turistiche a Treviso: "Stiamo registrando una crescita costante di interesse "

TREVISO - "Crescono gli italiani mentre gli stranieri diminuiscono di poco nel numero ma non nei pernottamenti: il saldo continua a essere positivo e, come preannunciato qualche mese fa, nel 2019 la provincia di Treviso ha segnato il nuovo record di presenze turistiche. A conferma che è un territorio ancora da scoprire, ma di cui ci si innamora facilmente". Lo afferma in una nota l'assessore regionale al turismo, Federico Caner, comunicando i dati dello scorso anno, raccolti ed elaborati dall'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto.

L'incremento in provincia di Treviso è stato dello 0,4% degli arrivi e del 3,9% delle presenze rispetto al 2018. "Dal 2015 - prosegue Caner - stiamo registrando una crescita costante di interesse per l'offerta sia della città che del suo territorio provinciale, ma il dato che emerge più evidentemente è quello relativo al settore extralberghiero: bed&breakfast, case per ferie, alloggi turistici e in minor misura agriturismi, nel loro insieme hanno incrementato notevolmente sia gli arrivi, +6,9%, sia le presenze, +10,2%, rispetto ai precedenti dodici mesi, contribuendo in maniera determinante all'ottimo risultato complessivo conseguito. In queste strutture ricettive è aumentata sia la clientela italiana, +10,5% di presenze, sia quella straniera, +9,9%, e se si esamina l'andamento degli ultimi cinque anni, l'extralberghiero ha registrato un vero e proprio boom, crescendo percentualmente del 68,1 negli arrivi e del 71,7 nelle presenze", conclude.