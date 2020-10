Nuovo primario di Medicina al San Valentino di Montebelluna

MONTEBELLUNA – Arriva dall’azienda ospedaliera di Padova il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’ospedale San Valentino di Montebelluna, Raffaele Pesavento. Il nuovo primario dirigerà l’equipe montebellunese formata da: Maria Pia Agostinetto, Marco Boni, Annamaria Cospite, Michele De Rui, Francesco Frassoni, Alesssandro Lo Nigro, Alessia Meneghin, Valentina Modesti, Filippo Morando e Paolo Tramontin. Coordinatrici: ala Ovest Cinzia Carniato, ala Est Luisa Katia Gazzol.



Pesavento si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 1990; ha successivamente conseguito la specializzazione in Cardiologia nella stessa Università nel 1994. “Nel 2017 ha conseguito l’idoneità nazionale a Professore Universitario in Medicina Interna – spiegano dall’Ulss 2 -. Il suo impegno assistenziale, scientifico e didattico si è sviluppato nel campo della medicina interna, nell’ambito della quale si è dedicato con specifico interesse alla cura ed allo studio delle malattie arteriose, malattia tromboembolica venosa, ipertensione arteriosa, patologie cardio metaboliche”.



Nel suo curriculum si legge che dal 1995 al 2003 ha svolto la propria attività ospedaliera presso il reparto di Patologia Speciale Medica – Ospedale di Castelfranco Veneto, successivamente presso la Clinica Medica 2 e Clinica Medica 3 – Azienda Ospedaliera- Università di Padova, con il ruolo di Responsabile del Centro per la prevenzione delle malattie arteriose e venose e successivamente Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Medicina Vascolare.



Il nuovo primario, si apprende da una nota Ulss: “È docente incaricato di insegnamento al Master di Medicina Vascolare-Università di Padova. Membro di gruppi di lavoro scientifici e societari (SIAPAV, GIUV, CIF, SISET) ha contribuito alla stesura di diverse linee guida. È membro del Consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV) e del Consiglio direttivo regionale della Federazione delle Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI). Ha collaborato con diverse Università/Istituti di Ricerca Nazionali ed Internazionali, prodotto come primo autore o coautore numerosi lavori scientifici pubblicati su prestigiose riviste scientifiche nazionali o internazionali e partecipato come relatore a numerosi congressi internazionali e corsi di aggiornamento”.