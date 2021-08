Il nuovo presidente del Cesana Malanotti? Potrebbe essere Giuseppe Maso

VITTORIO VENETO – Alla casa di riposo vittoriese Cesana Malanotti è oramai il tempo di un cambio della guardia. L’attuale consiglio di amministrazione sta finendo il suo mandato e per chi si chiede chi possa prendere il posto di Maurizio Castro (già senatore del Pdl) al vertice della struttura, risponde con una nota, il capogruppo di Rinascita Civica, Alessandro De Bastiani.



Il favorito sembra essere Giuseppe Maso (ex assessore di Forza Italia) come spiega De Bastiani, aggiungendo che: “È più una certezza che una indiscrezione. Sarà un passaggio nel segno della continuità (dal Pdl a Forza Italia) per la presidenza del Cesana Malanotti, la casa di riposo cittadina che nel prossimo mese rinnoverà il consiglio di amministrazione. I cinque membri del CDA saranno scelti dal sindaco Miatto e anche se spetterà a loro la scelta del presidente si sa che il primo cittadino ha già deciso per l’avvocato Giuseppe Maso.



Ex assessore al sociale, con due giunte leghiste (Scottà e Da Re), già candidato sindaco per il comune di Fregona, Maso per cinque anni ha lavorato all’assessorato regionale alla sanità come collaboratore di Fabio Gava. Nel consiglio di amministrazione ci sarà anche una donna per la quale è stato riaperto appositamente il bando che si era chiuso con la disponibilità di soli uomini, 16 per la precisone. Fra pochi giorni, dunque, sapremo i nomi degli altri quattro componenti del Cda che andranno ad affiancare il presidente Maso”.