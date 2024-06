Il nuovo nemico è la zanzara giapponese. Si sta diffondendo al Nord

La zanzara giapponese, nota scientificamente come Aedes japonicus, è un nuovo nemico per l'Italia. Questa specie di zanzare, originaria del Sud Est asiatico, è stata individuata per la prima volta in Friuli Venezia Giulia nel 2015 e da allora si è stabilmente diffusa nel Nord Italia. La sua presenza è dovuta al cambiamento climatico e alla globalizzazione dei viaggi e dei commerci, che hanno permesso alla zanzara di arrivare in Italia e di radicarsi in questo Paese.

La zanzara giapponese è un bel zanzarone nero, più grande della Tigre, che si vede molto bene e ad alcune persone - più sensibili - la puntura può dare grossi pomfi. "Questo anche perché nel nostro Paese non siamo abituati e, come accade con i nuovi patogeni, anche con le nuove zanzare si possono avere reazioni più aggressive", spiega Fabrizio Montarsi, biologo del Laboratorio Entomologia sanitaria e patogeni trasmessi da vettore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izs Ve).

La zanzara giapponese ama la vita diurna, è molesta e punge l'uomo soprattutto sulle gambe. Inoltre, depone uova resistenti al freddo, il che la rende capace di sopravvivere anche in Paesi con clima più rigido di quello italiano. Infatti, è presente in Svizzera, Germania, Austria, Slovenia e Ungheria, dove il clima è molto più freddo di quello italiano.

La sua presenza in Italia è un problema, soprattutto per il fatto che potrebbe essere un vettore di malattie come la Dengue e la Chikungunya. "Sono in corso degli studi per valutare se questa specie invasiva può trasmettere la Dengue o Chikungunya, che già sono veicolate dalla nostra Tigre. Al momento non ci sono certezze, solo ipotesi, e per questo stiamo cercando di approfondire questo aspetto", conclude Montarsi.

E' quindi bene avere attenzione e monitoraggio per evitare che si diffonda ulteriormente e possa trasmettere malattie.