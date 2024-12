Nuovo jet privato da 70 milioni di euro per Cristiano Ronaldo

PORTOGALLO - Cristiano Ronaldo ha aggiunto un nuovo, lussuoso acquisto alla sua già straordinaria collezione: un jet privato Gulfstream G650, del valore di circa 70 milioni di euro. Questo aereo, considerato uno dei migliori della sua categoria, è stato completamente personalizzato per il campione portoghese, con tanto di scritta "CR7" e una raffigurazione di Ronaldo nella sua celebre esultanza dopo un gol. Il Gulfstream G650 è un vero e proprio colosso del cielo, capace di trasportare fino a 19 passeggeri e di volare per 7.500 miglia nautiche senza necessità di scali.

L'aereo è dotato di tecnologie avanzate e di ogni comfort immaginabile, offrendo un'esperienza di volo esclusiva. Nonostante il suo aspetto appariscente, il jet è progettato per rispondere alle esigenze del campione, che potrà utilizzarlo per i suoi spostamenti tra i continenti. Tuttavia, il lusso ha un costo: la manutenzione annuale e le ore di volo potrebbero arrivare a circa 2 milioni di euro, una cifra che non incide però sul bilancio di Ronaldo, che guadagna oltre 200 milioni di euro all'anno grazie al suo contratto con l'Al-Nassr.