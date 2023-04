Nuovo investimento di un lupo, ucciso in galleria

BELLUNO - Un giovane esemplare di lupo, un maschio appartenente al branco della zona, è stato investito stamani lungo la SR 50, a Sovramonte (Belluno). Lo riferisce la Provincia di Belluno. Un automobilista se l'è trovato di fronte all'interno della galleria Pontet, e non ha potuto evitare l'impatto. È stato lui stesso a chiamare la Polizia provinciale, dopo essersi fermato dopo l'incidente. L'animale è morto all'istante.

La carcassa è stata recuperata dagli agenti provinciali ed è stata portata all'Istituto zooprofilattico per le analisi di rito. Con ogni probabilità, fanno sapere gli esperti dell'ufficio faunistico della Provincia, si tratta di un lupo appartenente al branco che staziona nella zona di Sovramonte. E' il secondo esemplare a venire investito in poche settimane, il precedente a fine marzo a Borgo Valbelluna. In febbraio invece una giovane lupa era stata investita a Levego, alle porte di Belluno, rimanendo ferita e curata in una clinica veterinaria e poi al Cras di Treviso.