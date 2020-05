Nuovo incendio vicino Marghera ma questa volta brucia una fattoria

MARGHERA – Questa sera sullo skyline di Marghera si è nuovamente stagliata un’alta colonna di fumo, ridestando i timori che solo due settimane fa l’intera comunità ha vissuto quando l’azienda chimica 3V Sigma ha preso fuoco. Un incendio devastante che ha colpito anche due dipendenti ed ha alimentato timori ed incognite in ordine alla salubrità dell’aria. Oggi però le fiamme non sono divampate a Porto Marghera.



Questa volta ha preso fuoco una fattoria in via Malcanton a Malcontenta di Mira, certo un fatto comunque triste ma con conseguenze, auspicabilmente meno drammatiche. “L'incendio (ore 18.10) in corso vicino a Marghera: non è in zona industriale – ci tiene a informare il presidente del Municipio di Marghera, Gianfranco Bettin -: riguarda una fattoria nella prima campagna… Meglio precisare, dati i recenti, e anche remoti, precedenti. Non è una cosa bella, ovviamente, ma è un'altra cosa”.