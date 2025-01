Nuovo incendio "Hughes" a nord di Los Angeles: evacuati 50.000 residenti

LOS ANGELES (STATI UNITI) – Un vasto incendio boschivo, denominato "Hughes", ha costretto oltre 50.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni nelle montagne a nord di Los Angeles. Scoppiato ieri alle 11 del mattino (le 20 in Italia) nei pressi del lago Castaic, il rogo si è esteso rapidamente, devastando oltre 39 chilometri quadrati di vegetazione in poche ore.

Evacuazioni e chiusure

L’incendio, alimentato dai venti secchi di Santa Ana, ha reso necessaria l’evacuazione di 31.000 persone, con altre 23.000 sotto avviso. Le autorità hanno chiuso l’autostrada I-5, che collega il nord e il sud della California, bloccando temporaneamente una delle arterie principali dello stato.

La lotta contro le fiamme

I vigili del fuoco della Contea di Los Angeles stanno intervenendo con mezzi terrestri e aerei. Il capo dei vigili del fuoco, Anthony Marrone, ha sottolineato che, nonostante l’allerta "bandiera rossa", i venti non sono così intensi come nei roghi precedenti, consentendo l’uso di ritardanti di fiamma. "La situazione è diversa rispetto alle condizioni di due settimane fa", ha spiegato Marrone.

Un mese devastante

L’incendio "Hughes" arriva dopo tre settimane di incendi nella regione, che hanno già causato 27 vittime e devastato aree come Pacific Palisades e Altadena. Per sabato si prevedono piogge, che potrebbero finalmente portare sollievo alla California meridionale dopo giorni di emergenza.