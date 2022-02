Nuovo impianto natatorio: minoranze mai escluse dal dibattito

CASTELFRANCO - A Castelfranco l'ultima riunione della Commissione congiunta Lavori pubblici e Urbanistica è stata particolarmente vivace, in particolare quando si è discusso del progetto definitivo del nuovo impianto natatorio. Su quanto i cittadini hanno potuto sentire con la dirette streaming, il sindaco, Stefano Marcon, fa alcune considerazioni: "I toni usati ieri da alcuni esponenti della minoranza nel corso della Commissione congiunta Lavori pubblici e Urbanistica non rendono giustizia al lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale e dagli uffici tecnici comunali per cercare di realizzare quello che è uno dei progetti più ambiziosi mai compiuti in città.

Ribadisco, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che non c’è alcuna volontà di secretare i contenuti del progetto e spiace che il fraintendimento avuto ieri con i progettisti per cui non è stato possibile presentare il progetto definitivo ai Consiglieri commissari possa essere ancora una volta strumentalizzato dall’opposizione. L’amministrazione comunale non hai escluso le minoranze dal confronto sul tema piscina ed anzi ricordo che nel processo verso la definizione delle caratteristiche dell’impianto sono state accolte diverse osservazioni da loro proposte, in primis la realizzazione delle 8 corsie anziché le 6 inizialmente previste, aspetti che, tra l’altro, stanno contribuendo ad elevare il costo previsto per l’opera.

Anche riguardo la collocazione - che spesso torna ad essere oggetto di critiche - ricordo che la decisione è datata e approvata dal Consiglio comunale: l’adozione del Piano interventi con cui l’intera area viene riclassificata da M2 ad area sportiva annullando di fatto l’edificabilità di circa 121000 metri cubi originariamente destinati ad immobili direzionali, residenziali e ricettivi, risale infatti al marzo 2018, e questo ha anche consentito di salvaguardare parte del parco adiacente alla piscina. Stupisce infine come un tema così importante per il futuro della Città venga continuamente utilizzato dalla minoranza per innescare sterili polemiche. E lo dico convinto che si tratti di un progetto epocale per Castelfranco Veneto che si va ad aggiungere ad altre operazioni messe a segno in questi anni proprio grazie a progetti straordinari per i quali il Comune ha ottenuto importanti finanziamenti come la riqualificazione degli immobili Aeep, la nuova Cittadella della Musica o la Sisus. Un destino che, mi auguro, potrà avere anche il nuovo impianto natatorio per il quale contiamo di poter ottenere finanziamenti esterni”.

