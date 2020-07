Coronavirus, nuovo focolaio nel vicentino: quattro positivi e una trentina di persone in isolamento

Un nuovo focolaio nel vicentino. Una brutta notizia che arriva da Pojana Maggiore, dove in quattro sono risultati positivi e dove circa una trentina di persone è finita in isolamento. Pare – stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto – che i contagi siano partiti da una persona rientrata da un viaggio all’estero durato alcuni giorni.

La persona in questione è attualmente ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza per problemi respiratori, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Ora si procederà con i tamponi su tutti i contatti stretti delle persone risultate positive, per capire l’entità del nuovo focolaio vicentino.

"Sono stato informato immediatamente dal Dipartimento Prevenzione del focolaio di Covid di Vicenza e sto seguendo nei minimi dettagli la questione – ha reso noto il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi, per fortuna pochi, e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi". Qualcosa di più, riguardo al focolaio, si saprà domani: nel corso della conferenza stampa già prevista alle 12.30 nella sede della Protezione Civile a Marghera, Zaia renderà infatti noti "tutti gli sviluppi della situazione e l'esatta contabilità degli isolamenti".