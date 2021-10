Nuovo elicottero della polizia in arrivo in Veneto

VENEZIA - Il collaudo dell'elicottero Aw139 destinato al X reparto volo della Polizia di Stato di Venezia è iniziato il 4 ottobre e terminerà entro fine mese, in modo che l'elicottero possa essere assegnato entro la fine dell'anno.



Lo annuncia il sottosegretario di Stato Ivan Scalfarotto, rispondendo ad una interrogazione presentata dalla deputata veneta Ketty Fogliani (Lega). Nella sua interrogazione, Fogliani evidenziava che il reparto in questione è dotato di un solo elicottero del 1983, nonostante abbia una competenza territoriale vasta che comprende siti importanti, alcuni dei quali frequentati da molti turisti durante la stagione estiva.



"Secondo quanto riferito dal dipartimento della Pubblica sicurezza, le operazioni di collaudo dell'elicottero Aw139, che verrà effettivamente destinato al X reparto volo di Venezia, sono iniziate il 4 ottobre scorso e dovrebbero terminare entro la fine del mese di ottobre", afferma Scalfarotto nella risposta visionata dalla 'Dire'. Dopodiché l'elicottero "dovrebbe essere assegnato per l'impiego entro la fine dell'anno".