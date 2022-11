Nuovo collegamento aereo tra Venezia e Algeri

VENEZIA -La compagnia aerea Volotea, ha segnalato che dal 29 di novembre sarà disponibile il nuovo volo Venezia-Algeri. La nuova rotta, che segna il debutto dei collegamenti del vettore tra Veneto e Algeria, avrà 2 frequenze settimanali e sarà disponibile tutto l’anno. Con questa importante novità, salgono a 24 le destinazioni raggiungibili dallo scalo del Marco Polo a bordo degli aeromobili Volotea, che si attesta al primo posto per numero di mete collegate dallo scalo.



“Siamo entusiasti di poter annunciare questa nuova rotta per Algeri, il nostro primo collegamento tra Veneto e Africa mediterranea - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Siamo certi che, grazie ai nostri voli diretti e alle nostre tariffe convenienti, supporteremo il traffico etnico sulla direttrice Veneto-Algeria, consentendo a chi vive lontano dalla propria famiglia di ricongiungersi con i propri cari e riabbracciare i propri affetti. Inoltre, ci auguriamo che il nostro nuovo volo possa dare il via ai flussi turistici alla scoperta di Algeri, una città incredibilmente affascinante dal potenziale ancora da scoprire”.



Con l’annuncio della nuova rotta salgono così a 24 le destinazioni collegate da Volotea con l’aeroporto di Venezia, 18 all’estero in Spagna (Bilbao e Saragozza), Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Nizza), Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), Lussemburgo, Germania (Hannover) e Algeria (Algeri – Novità 2022) e 6 in Italia (Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria).