Nuovo autovelox abbattuto, 'Fleximan' colpisce ancora

PADOVA - Fleximan colpisce l'ennesimo autovelox, stamani, in Veneto. A venire abbattuto, con le stesse modalità di episodi precedenti, è stato un impianto lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte (Padova). Per la prima volta sarebbe stato trovato anche un volantino di rivendicazione del responsabile degli atti vandalici, con la dicitura "Fleximan sta arrivando". Si tratta di un impianto installato nel 2021 dal comando di Polizia della Federazione dei comuni del Camposampierese.

Sull'accaduto stanno indagando le Forze dell'ordine e la Polizia locale della federazione dei Comuni del Camposampierese. "La Federazione - commenta la presidente Sarah Gaiani -condanna questi gesti incoscienti e irresponsabili. Parliamo di una strada a elevata incidentalità, purtroppo testimone anche di numerosi feriti, sulla quale è stato perseguito come obiettivo la sicurezza dei nostri concittadini. Prendiamo fermamente le distanze da qualunque affermazione che riguardi un ipotetico 'fare cassa' delle sanzioni irrogate. Il codice della strada impone che i proventi vengano utilizzati esclusivamente per la sicurezza stradale, per favorire le condizioni di viabilità del nostro territorio".



STREET ART

Un 'tributo' della street art al misterioso "Fleximan" che ha abbattuto decine di autovelox tra Veneto e Lombardia, è apparso stamani su un muro di Padova. Autore è il writer padovano noto come 'Evyrein', che stanotte ha agito in Via del Padovanino, nel centro storico della città euganea. Si tratta di una citazione cinematografica, con la riproduzione di Beatrix, la sposa protagonista di "Kill Bill" interpretata da Uma Thurman, che sfodera la sua spada mentre tiene nell'altra mano un autoveLox tranciato di netto.