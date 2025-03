Nuovo affondo di Mosca contro Mattarella: Tajani convoca l'ambasciatore

RUSSIA - Nuova escalation diplomatica tra Italia e Russia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "menzogne" le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle minacce nucleari di Mosca all'Europa. Dichiarazioni che hanno spinto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a convocare l'ambasciatore russo a Roma, denunciando un "ennesimo attacco verbale" contro il capo dello Stato.



L'8 marzo scorso, durante un incontro a Hiroshima con i sopravvissuti ai bombardamenti atomici, Mattarella aveva denunciato la "rinnovata narrativa nucleare" russa, accusando il Cremlino di instillare "l'inaccettabile idea che tali ordigni possano divenire strumento ordinario nei conflitti". Un'affermazione che Zakharova ha bollato come "falsità e disinformazione", come riportato dall’agenzia Tass.



GLI ATTACCHI PRECEDENTI

Non è la prima volta che il Cremlino prende di mira il presidente italiano. Già il 14 febbraio, Zakharova aveva criticato Mattarella per aver paragonato l'aggressione russa in Ucraina alla politica espansionista della Germania nazista, accusando l'Italia di sostenere un "regime criminale neonazista".



Pochi giorni dopo, il 17 febbraio, la portavoce russa aveva avvertito che le dichiarazioni del capo dello Stato non sarebbero rimaste "senza conseguenze". Il 22 febbraio, visibilmente commossa, aveva poi ricevuto da un giornalista italiano una petizione con "10mila firme" di connazionali in disaccordo con il pensiero di Mattarella.



Le tensioni sono esplose in seguito al discorso pronunciato dal presidente della Repubblica il 5 febbraio all’Università di Aix-Marseille, dove aveva paragonato l'attuale aggressione russa a un ritorno delle logiche espansionistiche del Terzo Reich. Un paragone che Mosca continua a considerare inaccettabile.