Nuovi supermercati a Treviso: "Andiamo verso il doppio della media nazionale"

TREVISO - Nuovo cemento lungo la strada Ovest per ospitare due supermercati: uno davanti alla rotonda Appiani e l’altro all’altezza di Pino. Le future strutture di vendita vanno ad aggiungersi alle recenti nuove aperture, come il supermercato Alì all’ex-Marazzato, poco prima dell’aeroporto Canova e il supermercato Aldi a Fiera.



La struttura commerciale nell’area verde vicino alla Cittadella delle Istituzioni, accanto al supermercato Panorama ha appena ottenuto il via libera per l’edificazione, provocando la rabbia di molti, a partire dalle associazioni del commercio che aveva chiesto di ridurre il numero delle grandi strutture di vendita e chi si batte in difesa del verde.



“Dopo aver evitato la costruzione di un nuovo supermercato nel quartiere San Paolo, piomba nuovamente sulla cittadinanza l’incubo di ben due nuovi supermercati. Ricordiamo che la Marca è al 7° posto tra le 107 province italiane per percentuale di territorio utilizzato sul totale, seconda in Veneto solo a Padova e davanti a province come quelle di Roma, Torino (Rapporto ISPRA 2020). Inoltre Treviso con il suo 39,7% di suolo consumato (2.206 ettari) è il quarto comune del Veneto per utilizzo di territorio rispetto al totale”, spiegano i portavoce del Circolo Grande Treviso Green di Europa Verde. “E’ necessario attuare politiche che partano dalle reali esigenze della popolazione e da una profonda conoscenza del territorio. Le periferie devono essere rigenerate e riqualificate e non più deturpate da insediamenti commerciali che impattano pesantemente dal punto di vista ambientale e non hanno nulla a che vedere con la reale richiesta del mercato. Siamo inoltre d’accordo con la posizione di Ascom Treviso sulla necessità di promuovere e favorire i negozi di vicinato nei quartieri che continuano a morire a causa della concorrenza dei grandi centri commerciali. Le piccole attività commerciali sono punto di ritrovo e di riferimento”.



A criticare i nuovi arrivi anche Coalizione Civica per Treviso: “I supermercati in città arriveranno quindi a essere 37, con un aumento di oltre 20% rispetto all’inizio dell’anno quando erano 30. Stiamo arrivando, ormai, a una diffusione da record delle medie e grandi strutture di vendita nella nostra città che ci porta verso il doppio della media nazionale”.