Nuovi roghi, in corso le operazioni di bonifica

TRIESTE - Un nuovo incendio è divampato questa mattina verso le 6.30 nella zona di Duino (Trieste) costringendo Autovie Venete a chiudere lo svincolo autostradale di uscita in direzione Trieste.



La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte di Vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale e per garantire la sicurezza dei mezzi in transito.

Il rogo, al momento, non minaccia l'asse autostradale. Sta operando anche un elicottero.

Chiusa anche una porzione della Strada statale 14. E' il quinto grande rogo che interessa la zona del Carso nell'arco delle ultime tre settimane. "Per il momento la situazione è sotto controllo: il rogo non minaccia le abitazioni e nemmeno il grande supermercato che si trova nei paraggi: l'intervento tempestivo dei soccorsi è stato fondamentale", ha dichiarato all'ANSA il vice sindaco di Duino Aurisina (Trieste) Mitja Petelin, che si trova sul posto dall'alba. "Molto opportunamente era stato lasciato un vascone dall'incendio di 4 giorni fa - ha aggiunto - e l'elicottero della Protezione civile Fvg sta facendo continuamente la spola per gettare acqua sulle fiamme. Determinanti sono apparsi anche alcuni sentieri che hanno la specifica funzione di tagliare il fuoco".



Incendi Carso: Comune Duino, sospetto dolo

"Le cause dell'incendio sono al vaglio delle forze dell'ordine: ciò che desta sospetto è una linea retta di innesco, lunga 50 metri, che potrebbe fare pensare al dolo". Lo ha reso noto all'ANSA il vice sindaco Petelin, a proposito dell'ennesimo rogo che sta interessando il Carso.



"Non vogliamo nemmeno pensare possa essere così - ha aggiunto -: al momento speriamo che si tratti di un nuovo focolaio che magari il vento può avere riattivato, visto che il precedente incendio aveva interessato un'area attigua. Nelle prossime ore gli esperti dei Vigili del fuoco saranno in grado di chiarire meglio".



Incendi Carso:Comune Duino,rogo sotto controllo,ora bonifica

"In questi minuti sta terminando la fase di contrasto all'incendio divampato stamattina sul Carso ed è iniziata la bonifica che proseguirà per tutta la giornata". Lo ha riferito all'ANSA il vice sindaco di Duino Aurisina (Trieste), Mitja Petelin.



Il vice sindaco ha inoltre informato che la statale 14 è stata riaperta al traffico e si procede a senso unico alternato nel tratto a ridosso del rogo. Al momento, ha aggiunto, rimane invece ancora chiuso lo svincolo autostradale di uscita in direzione Trieste.