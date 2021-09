Nuovi furti a Borso del Grappa: il "topo d'appartamento" torna a colpire

BORSO DEL GRAPPA - I ladri tornano a colpire a Borso: il sindaco Flavio dall'Agnol invita a segnalare alle autorità competenti i furti o quanto possa essere sospetto. Sono poche infatti le denuncie ufficiali arrivate ai carabinieri e così gli elementi per identificare il "topo di appartamento" che da qualche giorno sembra essere tornato a Borso del Grappa. Un individuo che sembra agire da solo, senza particolari timore, nel cuore della notte. Il soggetto girerebbe a piedi per il paese e qualche immagine sarebbe già a disposizione delle autorità. Rimane forte la preoccupazione dei residenti e del primo cittadino. Oltre alla parte nord di Borso del Grappa, il malfattore sembra aver agito anche nel territorio di Pieve del Grappa.

Per Borso si riapre una ferita, dopo che circa due mesi la località di Cassanego e la frazione di Sant'Eulalia erano state investite da una serie di furti. "Mi rendo conto e condivido che questa scia di reati stia creando inquietudine in paese" sottolinea Dall'Agnol "sono in contatto con i carabinieri e nei prossimi giorni mi recherò in Prefettura per manifestare la preoccupazione crescente dei cittadini." Da più parti arriva la richiesta di un maggior controllo nel territorio, da parte del sindaco l'esortazione a segnalare in modo ufficiale, oltre all'invito di chiudere bene le abitazioni.

"Un mese e mezzo fa siamo intervenuti e intensificando la nostra presenza sul territorio, i furti sono scomparsi e alla fine il bilancio è stato meno pesante di quello che sembrava dal tam tam dei social" assicura il Magg. Enrico Zampolli, comandante dei carabinieri di Castelfranco Veneto "Anche se per ora non sono arrivate grosse segnalazioni, aumenteremo il nostro servizio sul territorio, ma la situazione va affrontata senza patemi."

FOTO il sindaco di Borso del Grappa, Flavio dall'Agnol