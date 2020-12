Nuovi emoji per il 2021: ecco quali saranno

Nel 2021 potremo utilizzare 217 nuovi emoji. Si tratta di un aggiornamento “minore” rispetto a quello che verrà introdotto nel 2022: il Covid-19 ha influito inevitabilmente anche sul lavoro di Unicode Consortium, la realtà che si occupa di codificare il linguaggio per la telescrittura.

Ad aprile sembrava che l’aggiornamento previsto per il 2021 dovesse slittare e che 117 nuove “faccine” dovessero sbarcare nei nostri telefoni entro la fine del 2020.

Alla fine, invece, si è optato per un aggiornamento da 217 emoji per il 2021. Ci saranno, per esempio, la donna con la barba e l’uomo con la barba, il cuore infuocato e le coppie con il cuoricino formate da due uomini e due donne.