Nuovi convogli regionali per Trenitalia

TREVISO - Aumenta la flotta regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in Veneto, con un Rock a cinque carrozze e un Pop.

I nuovi treni, da oggi sui binari, si aggiungono ai 19 Pop e ai 20 Rock già in circolazione. Sul Rock sono 605 i posti a sedere e 15 postazioni per le biciclette con prese per ricarica bici elettriche, mentre il Pop ha 301 posti a sedere e 6 postazioni per le biciclette con prese per ricarica bici elettriche. Su entrambi i treni, consumi energetici ridotti (meno del 30% rispetto alla generazione precedente), un ampio utilizzo di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il 97% di riciclabilità dei materiali al termine del ciclo di vita garantiscono una particolare attenzione all’ambiente. Aumenta anche il comfort per chi viaggia, grazie al Wi-Fi con portale di bordo, ai sensori di qualità dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione e alle prese elettriche e USB su ogni posto a sedere. I Rock circoleranno fra Bologna e Venezia e fra Verona e Venezia, nonché su alcune linee in direzione di Udine, Belluno e Portogruaro.

I Pop sono sempre più presenti sulle linee Venezia – Bassano, Venezia – Belluno, Treviso – Portogruaro, Venezia – Mantova e Treviso – Padova. Queste due ultime consegne rientrano nel programma di rinnovo della flotta previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia. Il Contratto prevede la consegna di 78 nuovi treni (47 Rock e 31 Pop), per un investimento di oltre 660 milioni di euro. Con quasi 95 treni su 100 arrivati puntuali nel 2021, il Veneto si conferma una delle regioni più puntuali di Italia