Nuovi casi a San Stino di Livenza: circoscritti i contatti risultati negativi

Nella giornata di ieri il sindaco Matteo Cappelletto ha annunciato dei nuovi casi positivi al coronavirus nel territorio comunale di San Stino di Livenza. "L'Azienda sanitaria mi ha informato di alcune situazioni di positività al Covid19 nel territorio comunale relative a cittadini residenti-ha dichiarato il primo cittadino- In alcuni di questi casi sono in corso ulteriori approfondimenti e quindi i soggetti sono stati sottoposti ad ulteriori tamponi per verificarne il contagio. L'Azienda sanitaria ha attivato comunque tutti i protocolli di controllo e isolamento e sono stati sentiti tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con queste persone e sono in corso, o sono già stati effettuati, i tamponi i cui esiti già pervenuti sono tutti negativi".

Ha concluso il sindaco:"Queste situazioni ci ricordano l'importanza di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e tutela utilizzando i dispositivi di protezione, lavandoci spesso le mani e mantenendo il distanziamento, perché seppur in condizioni diverse da qualche settimana fa il virus rimane comunque presente".