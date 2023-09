Nuove scosse di terremoto nell'area di confine tra Italia e Slovenia

UDINE - La terra ha tremato nuovamente oggi nell'area di confine tra Italia e Slovenia. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 settembre, diverse scosse di terremoto sono state registrate, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Alle 15.21, i sismografi hanno rilevato una scossa principale di magnitudo 3.5, con epicentro situato a dieci chilometri a sud-est di Drenchia, nelle vicinanze di Kal nad Kanalom, una frazione di Canale d’Isonzo. Questa scossa ha innescato un'allerta immediata e ha portato molti residenti a uscire dalle proprie abitazioni. Pochi minuti dopo, alle 15.30, una seconda scossa è stata registrata, questa volta di magnitudo 2.5. Successivamente, alle 15.38, una terza scossa di magnitudo 2.1 ha ulteriormente scosso la zona. Infine, la terra ha tremato di nuovo attorno alle 15.57, con una quarta scossa di magnitudo 2.2.

Nonostante la serie di scosse, non sono stati segnalati danni gravi o feriti nelle prime fasi della valutazione. Tuttavia, le autorità locali e i servizi di protezione civile rimangono in stato di allerta e stanno monitorando attentamente la situazione. L'area di confine tra Italia e Slovenia è nota per la sua attività sismica, con una storia di terremoti significativi nel passato.

Qui la segnaslazione dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia