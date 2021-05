Nuove aperture nella Marca: inaugura a Preganziol il nuovo store di Ottica Veneta

PREGANZIOL - Inaugurato giovedì a Preganziol la nuova filiale di Ottica Veneta in risposta alla ripartenza del mercato dopo oltre un anno di Covid-19.



“Ridimensionare? Chiudere? Al contrario, io rilancio e investo in nuove opportunità” - così ci dice Romeo Iannoccari, Responsabile Commerciale di Ottica Veneta, catena di negozi di occhiali fondata nel 2000 e riconosciuta nel territorio come l’ottica di fiducia, sinonimo di garanzia e serietà. In questo periodo di chiusure e riaperture, Ottica Veneta ha voluto investire in un nuovo punto vendita a Preganziol, in Piazza Gambino 5, uno store di 150 mq e ben 2000 montature esposte, l’obiettivo è dare un segnale di rilancio e di ritrovato entusiasmo in un contesto globale difficile e incerto che ha portato ad una diminuzione dell’affluenza e delle vendite.



Ottica Veneta in questi ultimi anni ha aperto e sviluppato diverse nuove filiali in Veneto. “Con l’apertura di Preganziol - dice Iannoccari - taglieremo il traguardo dei 6 punti vendita nella Regione con Oriago di Mira, sede centrale, Mestre, San Giorgio delle Pertiche, Silea e l’ultimo nato nel cuore di Padova, la boutique dell’occhialeria. Questo a conferma della volontà di continuare ad investire sul territorio, per il territorio.



A breve sarà anche avviato un restyling dei punti vendita storici per rimanere aggiornati con le nuove tendenze del mercato in fatto di display e accoglienza.



All’organico già esistente di circa 40 persone, si affiancheranno 3 nuovi collaboratori dedicati al nuovo punto Vendita che risiedono nelle zone adiacenti. Gli investimenti di Ottica Veneta sull’occupazione e soprattutto sulla formazione del personale dipendente sono sempre stati costanti negli anni e non hanno rallentato nemmeno in questo periodo, puntando anzi a specializzazioni sempre più elevate e su tecnologie d’avanguardia. La quasi totalità degli occhiali in Vendita sono creazioni di Brand d’eccellenza dell’occhialeria italiana di cui 3 marchi di Proprietà di Ottica Veneta: una valorizzazione che si ritrova nelle oltre 40 Marche esclusive.



Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e 15.30alle 19.30. Per l’apertura è stato previsto un forte incentivo per gli avventori che potranno godere di esclusivi vantaggi e la possibilità di fare un Controllo della Vista gratuito eseguito da ottici professionisti.