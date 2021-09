Nuova viabilità di accesso alla macroisola di Porto Marghera

VENEZIA - Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di Porto Marghera.

Dopo aver completato l'installazione del nuovo viadotto, è iniziata lunedì notte, 6 settembre, la fase di varo delle travi del solaio della futura galleria realizzata in asse al sovrappasso ferroviario di via Torino, al di sopra della quale sarà realizzata una rotatoria sopraelevata le cui rampe di discesa consentiranno la manovra diretta in direzione Venezia.



Le delicate operazioni, che proseguiranno fino a venerdì 10 settembre, avverranno in orario notturno dalle ore 22 sino alle ore 2. Durante le lavorazioni sarà garantita la regolare viabilità lungo la SR11 ad eccezione delle fasi di rotazione delle travi nel corso delle quali sarà interdetta la circolazione: i cosiddetti "stop & go" avranno una durata massima di dieci minuti ciascuno.