Nuova sede per Confartigianato Imprese a Resana

RESANA – È stata inaugurata domenica mattina la nuova sede di Resana di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, in Via dei Martiri della Libertà 34. Ad inaugurare la sede Maurizio Cattapan, presidente di Confartigianato Castelfranco e Oscar Bernardi, presidente provinciale Confartigianato. Al loro fianco il sindaco di Resana, Stefano Bosa, e l’assessore alle Attività produttive e ambiente Matteo Bellinato, assieme al parroco di Resana don Denis Venturato, che a conclusione della cerimonia ha impartito la benedizione.



Con l'obiettivo di essere sempre più vicini alle necessità degli artigiani dell’intero tessuto produttivo, il presidente di Confartigianato Castelfranco Maurizio Cattapan dichiara: «Continuiamo ad investire sul territorio perché riteniamo che la capillarità sia sinonimo di vicinanza. Essere presenti nei comuni e non solo quindi a Castelfranco con sede centrale per noi è importante, perché ci consente di conoscere e vivere il territorio nella quotidianità e, di conseguenza, riusciamo a gestire e offrire i servizi in maniera più consapevole e mirata alle esigenze».



Scelta condivisa in pieno dal sindaco Bosa, che commenta: «Apprezzo molto la scelta di Confartigianato di continuare ad investire sul territorio, specie in tempi come questi dove, per abbattere i costi, si potrebbe pensare a servizi online e/o smart-working». «Essere presenti in maniera capillare – conclude il presidente provinciale Oscar Bernardi – è proprio tra le nostre particolarità, solo così si può conoscere il territorio dove il nostro socio artigiano opera e di conseguenza essergli vicino».