Nuova rotatoria di Lanzago di Silea, sabato l'inaugurazione ufficiale dell'opera

SILEA - Terminati i lavori della nuova rotatoria di Lanzago di Silea, all’incrocio tra la strada regionale Postumia e via Callalta, e della pista ciclabile correlata, sabato 3 dicembre alle 11.30 l’inaugurazione ufficiale da parte del Comune di Silea. L’intervento, iniziato a giugno, è frutto della strettissima collaborazione fra Comune e Regione Veneto, ente competente per l’asse viario, che, oltre ad autorizzare i lavori, ha anche stanziato 300mila euro sul costo totale dell’opera, che è stato di 671.500 euro.



L’esigenza era quella di rendere la circolazione più fluida e sicura nel punto di intersezione a raso di via Callalta e la Postumia, posizionata in un’area che negli ultimi anni ha visto un ampliamento degli abitati residenziali e degli insediamenti commerciali. Tali insediamenti gravitano sulla SR 53 facendo assolvere a questa via di comunicazione diverse e concorrenti funzioni: di scorrimento tangenziale urbano, di collegamento locale tra il centro e i quartieri, di collegamento tra i Comuni a nord e a sud e di connessione sulle grandi e medie distanze, d'interesse sia regionale che nazionale mediante l'innesto dell'Autostrada A27 (Casello Treviso Sud).



“La soluzione più opportuna per ottenere un’adeguata risposta alla richiesta di moderazione del traffico, senza influire in modo negativo sulla funzionalità dell’intersezione e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, è parsa quella di realizzare una infrastruttura viaria a rotatoria nel nodo - spiega il comune - L’intervento ha lo scopo di garantire un’adeguata e sicura viabilità di accesso alle aree servite, sia per quanto concerne il traffico leggero sia per quello pesante, assicurando tutte le relazioni di traffico tra le diverse direzioni”. Infine, per favorire la mobilità lenta e sostenibile, è stato realizzato un tratto di pista ciclabile di collegamento tra il percorso ciclabile esistente e il nucleo abitato di Via Ponchielli.