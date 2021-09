Nuova palestra di Asolo: "Si prevede che la nuova palestra sarà consegnata in 12 mesi"

ASOLO - Dopo il passaggio in Consiglio comunale, sono stati affidati in questi giorni i lavori: un altro passo in avanti per la nuova palestra di Asolo. Ad aggiudicarsi i lavori l'impresa Costruzioni dalla Libera di Castelcucco, con progettista e direttore dei lavori, Ing. Francesco Rizzato: si prevede che la nuova palestra sarà consegnata in 12 mesi.

Una struttura polivalente, in grado di accogliere le esigenze delle vicine scuole, ma anche un "palazzetto" per manifestazioni e spettacoli e una struttura certificata Coni, che con i suoi 1260 m2 di superficie coperta (su 1700 m2 totali) sarà utlizzabile anche per lo sport agonistico e dalle Federazioni Sportive Nazionali. La capienza prevista è di 300 persone, a cui se ne aggiungono altre 260 nel parterre. Alla presentazione dell'opera, ha partecipato ieri anche Angela Colmellere, segretaria della VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.

Una struttura attesa, anche se non sono mancate da parte delle minoranze perplessità, innanzittutto sui costi, che i contributi statali copriranno solo in parte, e poi sulla priorità dell'opera in questo momento storico, anche se, "arrivati a questo punto" sono unanimi le due minoranze asolane "non resta che conlcudere la realizzazione dell'opera." L'amministrazione Migliorini, nel consiglio comunale di luglio, aveva acceso un mutuo per realizzare la palestra, con la possibilità di estinguerlo, qualora fossero arrivati i fondi pubblici.

"In realtà" sottolinea Edoardo Bernini "una riflessione andrebbe fatta anche sul mantenimento e sui costi di gestione di una struttura di questo genere, oltre che sull'appalto di gestione dell'opera."

Il costo totale della palestra è di 2milioni e 800mila euro: di questi 1milione e 700mila arriva da fondi statali del Ministero dell'Istruzione e del Piano Palestre, il resto sono fondi del Comune di Asolo. I lavori che partiranno a breve, ammontano a circa 2 milioni e 300mila euro.