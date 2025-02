Nuova Padana Inferiore: "Dopo 20 anni apre un cantiere per 7,5 km di strada. Un po' poco per festeggiare".

VENEZIA - "Anche in questo caso non mi stupisce la grancassa: Zaia e i suoi la suonano a ogni inaugurazione. Certo che questa volta il profilo basso era davvero d'obbligo. Perché inaugurare, dopo 20 anni di attesa, il primo lotto da 7,5 chilometri della Nuova Padana Inferiore che dovrebbe arrivare fino a Legnago, non mi sembra un'impresa da piramidi d'Egitto. Peraltro, il tutto avviene senza che la Regione abbia stanziato un euro. Mi pare insomma un po' pochino per giustificare i trionfanti festeggiamenti di presidente, assessori e consiglieri di maggioranza". Lo dice la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vanessa Camani."Proprio perché le aspettative del territorio, da tempo mortificate, necessitano di fatti concreti e non di propaganda da taglio di nastri, era auspicabile un approccio diverso. Anche perché, visti i precedenti, è meglio festeggiare un’opera quando si fa e la si mette alla prova. Non quando si comincia a realizzarla".