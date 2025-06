Nuova ondata di missili balistici dall'Iran colpisce Israele: almeno tre morti e sette feriti

IRAN - Una nuova raffica di oltre 100 missili balistici è stata lanciata dall’Iran verso Israele nella seconda ondata dell’operazione “True Promise 3”, confermata sia dalle forze israeliane che dalla tv di Stato iraniana. Le sirene d’allarme sono suonate in diverse zone del nord di Israele, tra cui Haifa e la pianura costiera, spingendo i civili a rifugiarsi fino al termine degli attacchi.



Un missile ha colpito un edificio nella città di Tamra, a est di Haifa, causando almeno tre vittime, tra cui una donna, e sette feriti. Si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e si sono sviluppati incendi in più punti, con interventi urgenti da parte dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso.



Anche la Giordania ha avvertito l’allarme, chiudendo lo spazio aereo di Amman. Nel frattempo, Israele ha condotto raid aerei su obiettivi militari a Teheran, colpendo depositi di carburante nella capitale iraniana, che secondo il ministero del Petrolio sono stati presi di mira dal “regime sionista”.



Fonti israeliane riferiscono inoltre di un attacco mirato in Yemen contro un leader Houthi, mentre la tensione si estende anche agli alleati occidentali. L’Iran ha minacciato Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, dichiarando che le loro basi e navi in Medio Oriente saranno considerate obiettivi se interferiranno con le operazioni iraniane.

Il primo ministro israeliano ha promesso di colpire ogni obiettivo iraniano, senza esclusioni, incluso il leader supremo Ali Khamenei, definito “non off limits”. Nel frattempo, sono saltati i colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti a Muscat, con Teheran che esclude ulteriori negoziati finché continueranno gli attacchi israeliani. La crisi in Medio Oriente si approfondisce, con un’escalation che coinvolge molteplici fronti e potenze internazionali, mentre la popolazione civile continua a subire le conseguenze di un conflitto sempre più acceso.