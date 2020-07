Nuova ondata in autunno? Zaia: "Meglio se esperti non dichiarano nulla. Noi comunque schiereremo l'artiglieria pesante"

Il virus tornerà con una nuova ondata in autunno? E’ la domanda da milione di dollari che si stanno facendo tutti, esperti e non. Ma una risposta ancora non c’è. Eppure per prepararsi al meglio per fronteggiare un’eventuale fiammata autunnale bisogna prepararsi da subito, ed è quello che si sta facendo in Veneto.

“Non sappiamo se il virus tornerà con i primi freddi”, ha dichiarato il presidente Luca Zaia a Sky TG 24, ma sarebbe bene "che gli esperti non dichiarassero nulla". "Per non sbagliarci - aggiunge Zaia - il Veneto schiererà l'artiglieria pesante, saremo preparati. Non dobbiamo abbassare la guardia".

E sono arrivate anche rassicurazioni, dopo i momenti complicati della scorsa settimana, quando era stato scoperto il focolaio nel vicentino. “Noi assieme ai cittadini abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi mesi e i risultati ci sono, abbiamo una situazione assolutamente tranquilla – ha puntualizzato il Governatore -. Il fatto che si passi da una situazione con Rt da 0,43 a 1,62 è un fatto anche di logica matematica, chi ha poco e cresce di qualcosa fa balzare il dato, quindi questo non mi preoccupa".

L’allerta però deve rimanere alta, perché continuano le segnalazioni riguardanti assembramenti e comportamenti inadeguati – visto il rischio di contagio – nelle serate all’insegna della movida. “Le immagini della movida riportate oggi dai giornali "danno un po' un senso di 'festa della liberazione': noi in Veneto siamo stati tra i primi ad applicare norme più stringenti e tra i primi ad allentarle" quando la situazione lo ha consentito, ha commentato Zaia.

E poi è arrivato l’appello: “Il senso di responsabilità deve imperare - aggiunge -. Il Dpcm prevede ancora la mascherina. Il richiamo deve essere al senso di responsabilità. Questa è una fase di limbo in cui conviviamo con il virus, è depotenziato, ma è ancora nel territorio".