Nuova norma sui conti bancari in rosso, Bordignon: “Ennesima tegola sulle famiglie

TREVISO - “Le brutte notizie per le famiglie sembrano non aver fine. Dal primo gennaio una nuova norma europea prevede che, qualora non si riesca a far fronte anche ad un mancato pagamento sul conto corrente, anche di 100 euro per tre mesi, la banca debba farne segnalazione alla Centrale Rischi, bollando quel nucleo famigliare come “cattivi pagatori”, limitando e rendendo difficile l’accesso al credito. Proprio in un periodo durante il quale, a causa dell’emergenza Covid-19, molte famiglie potrebbero trovarsi nella necessità di ottenere finanziamenti”.



A lanciare l’allarme è Adriano Bordignon del Centro della Famiglia di Treviso e del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. “Malgrado la Banca d’Italia stia provando a rassicurare tutti, è necessario che il Governo vigili su questo meccanismo, affinché non danneggi le famiglie già provate da un anno terribile. E chiediamo allora ai Parlamentari Veneti di fare pressione affinché il tessuto sociale italiano non si sgretoli sotto un default diffuso”.



“Un numero che rischia di mandare in default tantissime famiglie, in questo periodo che vede molti in difficoltà – prosegue Bordignon – Ecco perché chiediamo ai parlamentari veneti di farsi promotori di queste istanze, sollecitando le Istituzioni competenti a tutti i livelli fino alla Commissione Europea, per agire immediatamente e arginare questo possibile pericolo per la tenuta sociale. È assurdo non tenere conto dell’attuale congiuntura socio-sanitaria ed economica proprio in questo momento storico”.



“Non è accettabile che le nostre famiglie, dopo la minaccia sanitaria e le difficoltà sociali a essa conseguenti, nonché il ruolo di cura, supporto e rilancio messo in campo durante la pandemia, subiscano gli effetti di una crisi economica di cui non hanno responsabilità”, chiude Bordignon.